Vasta operazione antidroga a Siracusa, 19 misure cautelari

Siracusa , 15 nov. (askanews) – Vasta Operazione antidroga in provincia di Siracusa. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di 19 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi.

Le indagini, attraverso intercettazioni, videoriprese e pedinamenti hanno consentito di accertare l’esistenza di un’importante piazza di spaccio nel quartiere Borgata di Siracusa, in estensione nella zona bassa della città. È stato ricostruito l’organigramma del sodalizio criminale; il gruppo si sarebbe imposto, anche attraverso azioni violente e attentati dinamitardi e incendiari, come principale referente nell’importazione della cocaina in città, rifornendo le altre piazze di spaccio del capoluogo e mantenendo l’esclusiva nella zona.