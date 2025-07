Vasti incendi a Villasimius, chiusa spiaggia di Punta Molentis

Villasimius, 28 lug. (askanews) – Pomeriggio di paura per un vasto incendio di vegetazione a Villasimius, nel cagliaritano, colpita domenica la spiaggia di Punta Molentis. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente dal primo pomeriggio per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, con squadre a terra arie e mare tutte impegnate per le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Circa 200 bagnanti rimasti bloccati dalle fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia sono stati portati via dal mare. Stamattina si segnalano ancora roghi attivi e la spiaggia è stata chiusa.