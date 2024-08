Vasto incendio a Londra, 200 vigili del fuoco per spegnere il rogo

Vasto incendio a Londra, 200 vigili del fuoco per spegnere il rogo

Londra, 26 ago. (askanews) - Ci sono voluti oltre 200 vigili e del fuoco e 40 autopompe per domare un vasto incendio in un condominio a Dagenham, nell'East London. Almeno due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare gli abitanti del...