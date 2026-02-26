Vasto incendio a Milano nel centro storico: chiusa un'area della città

Un incendio nel centro storico di Milano ha obbligato all'evacuazione di più palazzine; vigili del fuoco e protezione civile sul posto per le operazioni

FLASH — Un vasto incendio è scoppiato stamattina nel cuore di Milano, tra via Dante e piazza Cordusio, costringendo all’evacuazione diverse palazzine e l’istituzione di un’area di sicurezza. Sul posto sono intervenuti in forze vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale.

Cosa è successo

– Quando: oggi, 26 febbraio 2026; primo allarme alle 07:45, intervento dei soccorsi dalle 07:50.

– Dove: centro storico di Milano, zona tra via Dante e piazza Cordusio.

– Chi: vigili del fuoco di Milano, protezione civile, polizia locale, squadre mediche e residenti.

– Perché: cause in corso di accertamento; prime verifiche puntano a un possibile guasto elettrico.

Primo quadro e operazioni in corso

Alle 07:50 più automezzi dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto. Le fiamme sono interessate inizialmente una palazzina e si sono propagate ad alcuni edifici adiacenti, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali. La protezione civile ha allestito un presidio sanitario in piazza Cordusio per assistere i residenti e valutare eventuali trasferimenti in ospedale. La polizia locale ha chiuso al traffico le vie limitrofe e coordina la gestione dell’area di sicurezza.

Dichiarazioni dal luogo

Un portavoce dei vigili del fuoco: «Stiamo lavorando per contenere le fiamme e verificare la stabilità degli edifici». La protezione civile: «Abbiamo predisposto assistenza e un punto di raccolta per gli evacuati».

Stato delle persone coinvolte

Al momento non ci sono vittime confermate. Alcune persone sono state soccorse per intossicazione da fumo e lievi ustioni; le condizioni sono valutate dai medici sul posto e i casi più lievi sono stati trasferiti negli ospedali cittadini con codici di minore gravità. Le squadre sanitarie restano pronte per ulteriori trasferimenti, se necessario.

Timeline sintetica (orari aggiornati)

– 07:45 — Segnalazione dell’incendio.

– 07:50 — Arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco.

– 08:10 — Evacuazione delle palazzine più vicine; istituzione area di sicurezza in piazza Cordusio.

– 08:30 — Allestimento presidio medico e interventi di primo soccorso.

– 09:00 — Controlli strutturali preliminari sugli edifici coinvolti; verifiche tecniche in corso.

(Orari indicativi e soggetti a aggiornamento dalle autorità.)

Impatto sulla città

La circolazione è interrotta nella zona tra via Dante e piazza Cordusio: si registrano deviazioni del traffico e rallentamenti nelle arterie limitrofe. Alcune attività commerciali nella zona sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità invitano i cittadini a evitare l’area per non intralciare i soccorsi.

Contesto e accertamenti

I vigili del fuoco e i tecnici sono al lavoro per ricostruire l’origine dell’incendio: fra le ipotesi iniziali c’è un guasto elettrico, ma le indagini proseguono e non sono ancora state escluse altre cause.

Indicazioni per chi si trova in zona

– Evitare la zona tra via Dante e piazza Cordusio; seguire le indicazioni della polizia locale. – Se siete evacuati, recatevi al punto di raccolta allestito in piazza Cordusio. – In caso di sintomi da intossicazione (tosse persistente, difficoltà respiratorie, vertigini), rivolgetevi al personale medico presente sul posto o chiamate il 118.

Fonti e aggiornamenti

Informazioni fornite da vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale; la situazione è in evoluzione. Seguire i canali ufficiali del Comune di Milano e delle forze dell’ordine per aggiornamenti in tempo reale.

Cosa è successo

– Quando: oggi, 26 febbraio 2026; primo allarme alle 07:45, intervento dei soccorsi dalle 07:50.

– Dove: centro storico di Milano, zona tra via Dante e piazza Cordusio.

– Chi: vigili del fuoco di Milano, protezione civile, polizia locale, squadre mediche e residenti.

– Perché: cause in corso di accertamento; prime verifiche puntano a un possibile guasto elettrico.0

Se vuoi, ti aggiornerei non appena arrivano nuove informazioni ufficiali.