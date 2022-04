Vasto incendio ad Angera (Varese), in azione i Canadair

Angera, 16 apr. (askanews) – E’ proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il vasto incendio boschivo vicino ad Angera, località della provincia di Varese sul lago Maggiore. I roghi nei boschi sulle pendici del monte San Quirico hanno reso necessaria l’evacuazione di diverse famiglie. Si calcola che siano andati distrutti 9 ettari di bosco. In azione le squadre a terra, tre Canadair, alcuni droni per il monitoraggio dall’alto della situazione.