Vaticano, chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Becciu

Roma, 26 lug. (askanews) – Il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi ha chiesto sette anni e tre mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu. È quanto emerso dalle richieste arrivate in aula dopo la requisitoria dello stesso promotore di giustizia, nell’ambito del processo sulle presunte frodi nei fondi della Santa Sede e sullo scandalo legato alla compravendita di un palazzo a Londra.

Diddi ha chiesto in totale condanne per 73 anni di reclusione e un mese per i dieci imputati, più pene pecuniarie e interdittive. Per Becciu anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici vaticani, oltre diecimila euro di multa e la confisca di beni per un ammontare di 14 milioni di euro.

Fabio Viglione, difensore del cardinale Angelo Becciu: “Prendiamo atto della richiesta del promotore di giustizia, riteniamo che il dibattimento abbia spazzato qualunque ombra e dubbio, è emersa l’innocenza assoluta del cardinale e questo ci fa essere fiduciosi per la sentenza assolutoria”.