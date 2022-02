Vaticano, suora denuncia di essere stata abusata per anni da un prete

Il racconto di una Suora francese, abusata per anni da un Prete, è giunto fino al programma televisivo "Fuori dal Coro": ecco cosa ha descritto la donna

Il racconto di una Suora francese abusata per anni da un Prete ha suscitato forti turbamenti nel web, successivamente al servizio mandato in onda – su Rete 4 – nel programma televisivo “Fuori dal coro“.

La Suora abusata da un Prete: il servizio andato in onda a “Fuori dal coro“

Successivamente alla missiva di scuse del Papa Emerito Joseph Ratzinger, il tema degli abusi sessuali in Vaticano è giunto fino al programma televisivo “Fuori dal Coro“. In particolare, Mario Giordano ha portato a conoscere – tramite un filmato – il racconto di una Suora abusata per anni da un Prete.

La Suora abusata da un Prete: il racconto della donna

Nel filmato, la donna racconta che il Prete – all’interno del Confessionale – la spingeva contro il muro e si strofinava su di lei. Inoltre, riporta che le violenze duravano ore e che le venivano fatte cose perverse e disgustose. Tuttavia, racconta che non riusciva a ribellarsi alle violenze che subiva. Infine, riporta che il Prete le diceva che era un dono di Dio e gli serviva per esprimere i suoi impulsi sessuali.

La Suora abusata da un Prete: la posizione dell’uomo

Per quanto riguarda la posizione del Prete, l’uomo non è mai stato accusato di violenza contro la donna. Di conseguenza, il Prete ancora adesso esercita il suo ruolo in Francia.