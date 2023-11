Il Vaticano ha fatto sapere che persone transgender e figli di coppie LGBT potranno ricevere il battesimo. Potranno anche avere il ruolo di testimoni di nozze o padrini e madrine ai battesimi.

Vaticano: “Transgender e figli di coppie gay potranno fare il battesimo”

Il Dicastero per la Dottrina della Fede del Vaticano ha annunciato che transgender e gay potranno fare da padrini e madrine ai battesimi e da testimoni alle nozze. Secondo quanto stabilito dalla Chiesa, una persona transgender può ricevere il battesimo come tutti gli altri fedeli. A dare il via libera è stato Papa Francesco, che ha controfirmato una dichiarazione del prefetto del Dicastero, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez. Con questa firma, Papa Francesco ha chiarito che per il Vaticano può essere battezzato anche un figlio di una coppia omogenitoriale adottato o concepito tramite gestazione per altri. La notizia è stata diffusa anche dall’Ansa.

La firma di Papa Francesco

Secondo il Pontefice, le persone transgender che si sottopongono a trattamento ormonale e intervento chirurgico di riattribuzione del sesso possono ricevere il battesimo. Nel caso di bambini e adolescenti che stanno attraversando un percorso in cui non è ancora possibile iniziare la transizione tramite ormoni e operazioni chirurgiche, potranno ricevere il battesimo “se ben preparati e disposti“. Le persone transgender e le coppie gay possono inoltre essere padrini e madrine di battesimo, oltre che testimoni di nozze in Chiesa. Ad ufficializzare questi cambiamenti l’importante firma di Papa Francesco.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui