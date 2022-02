Vaticano, Tribunale Riesame Roma annulla misura: Torzi torna libero

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Il broker Gianluigi Torzi torna libero. A quanto apprende l'Adnkronos il Tribunale del Riesame di Roma, in seguito all'udienza di rinvio dalla Cassazione che si è tenuta lo scorso 31 gennaio, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Roma in relazione alle accuse contestate dalla procura capitolina al broker molisano, già indagato dalla magistratura vaticana nell'inchiesta sul palazzo di Sloane Avenue a Londra, di autoriciclaggio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti.

"Finalmente è stata fatta giustizia – commenta all'Adnkronos l'avvocato Marco Franco che insieme alla collega Ambra Giovene difende Torzi – rispetto a una misura cautelare che non aveva alcun senso giuridico ancorché logico. Adesso saremo pronti, con la dovuta serenità, ad affrontare i due processi, quello vaticano e quello romano, sicuri che dimostreremo la legittimità di ogni condotta contestata al nostro assistito".