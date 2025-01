VDP Srl al Vertice Italia-Serbia a Belgrado

Roma, 31 gen. – Francesco Ventura, Amministratore Unico di VDP Srl, ha partecipato alla missione di OICE( Associazione delle societa di ingegneria e architettura di Cinfindustria)) al Vertice Italia-Serbia a Belgrado, un incontro di alto livello che ha visto la partecipazione di autorità governative e imprenditoriali di entrambi i paesi. L’evento è stato introdotto dal Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, e dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani.

Questo vertice segue il percorso di cooperazione già avviato con il “Business & Science Forum” di Belgrado nel marzo 2023 e il “Forum Imprenditoriale Italia-Serbia” di Trieste nel maggio 2024, cui OICE ha preso parte attivamente. Il Forum del 31 gennaio 2025 si inserisce nel contesto di una solida e crescente partnership bilaterale tra Italia e Serbia, rafforzata anche dall’apertura degli uffici di CDP, SACE e SIMEST a Belgrado, e dai numerosi accordi di collaborazione tra le due nazioni, inclusi quelli siglati da OICE con ACES (Association of Consulting Engineers of Serbia) nel marzo 2023.

Il programma della giornata ha visto una serie di interventi istituzionali e una sessione dedicata alla presentazione di strumenti finanziari innovativi messi a disposizione da CDP, SACE e SIMEST, per supportare le iniziative di cooperazione economica. Inoltre, si sono svolti tavoli di lavoro paralleli, focalizzati su temi cruciali come economia circolare, transizione energetica, agri-tech, industria 5.0 e, naturalmente, infrastrutture fisiche e immateriali.

Francesco Ventura ha preso parte al Tavolo Infrastrutture, coordinato dal Vicepresidente di OICE, Alfredo Ingletti, che ha moderato le discussioni sui progetti e le opportunità future nel settore delle infrastrutture tra Italia e Serbia. In particolare, la collaborazione tra le imprese italiane e serbe nel campo delle infrastrutture fisiche e immateriali è emersa come un elemento chiave per il futuro sviluppo economico e tecnologico dei due paesi.

Nel pomeriggio, le aziende partecipanti hanno avuto l’opportunità di svolgere incontri B2B con controparti serbe, per approfondire temi di interesse specifico e avviare nuove collaborazioni. VDP Srl, in qualità di membro di OICE, ha contribuito a consolidare le relazioni tra le imprese ingegneristiche italiane e quelle serbe, ponendo l’accento sull’importanza della sinergia tra i due paesi per affrontare le sfide globali in ambito infrastrutturale.

Oltre al Vertice, OICE ha partecipato il 30 gennaio all’Assemblea Generale di Confindustria Serbia, insieme al Direttore Internaziolizzazione OICE Marco Ragusa e alla Vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, consolidando ulteriormente i legami tra le associazioni imprenditoriali dei due paesi. Inoltre, un incontro bilaterale OICE-ACES ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro congiunto, con la partecipazione delle aziende associate alle rispettive organizzazioni, per avviare nuovi progetti di collaborazione.

Il Vertice Italia-Serbia ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, con un focus particolare sull’infrastruttura, settore strategico per lo sviluppo economico e tecnologico, e VDP Srl è orgogliosa di aver contribuito a questa importante occasione di dialogo e crescita.