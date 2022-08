Vecchiano, un uomo muore in spiaggia davanti ai bagnanti

In spiaggia, a Vecchiano, un 70enne muore per un attacco di cuore. Vani i tentativi per salvarlo.

Oggi, 24 agosto 2022, si è spesa una tragedia nel Pisano. La vittima è un 70enne di Terranuova Braccolini, Arezzo, che è morto dopo aver accusato un malore. Si trovava in spiaggia, presso Bocca di Serchio, a Marina di Vecchiano. Inutili i tentativi per rianimarlo.

Vecchiano, uomo muore in spiaggia: il caso

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe accasciato sulla sabbia e sarebbe morto sul colpo. I tentativi di rianimazione, effettuati sul posto dal personale del 118, sono stati vani, nonostante si trovassero in zona con una postazione di primo soccorso.

Il medico presente, intervenuto tempestivamente, non ha potuto fare altro che limitarsi a dichiararne il decesso per cause naturali.

L’arrivo della polizia

Viene appurato che il malore fatale ha stroncato la vittima in poco tempo. L’allarme era stato dato da alcuni bagnanti presenti sul posto. Intanto, a Bocca del Serchio, era stato inviato anche il Pegaso, insieme ad un’ambulanza della Misericordia di Pisa.

In aggiunta, la polizia è arrivata in spiaggia per informare il magistrato di turno. Successivamente, ha attivato subito le operazioni di recupero della salma, su indicazione dei familiari della vittima.

Infine, quest’ultima è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Cecina, a Livorno.