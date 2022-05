Vecchioni: Italia indietro sui diritti, ripartire da cultura

Milano, 25 mag. (askanews) – Sui “diritti in Italia siamo indietro, se pensiamo alla Scandinavia, all’Olanda, ai paesi del Nord, ma anche alla stessa Francia, bisogna ridimensionare la base culturale italiana, quello viene dopo, il diritto si capisce dopo quando la cultura ti è arrivata in testa e puoi capire cosa è un diritto”. Così Roberto Vecchioni ha commentato la situazione dei diritti in Italia, a margine dei Diversity Media Awards, i riconoscimenti che premiano l’inclusione.