Vedova truffata da un uomo che fingeva di essere Leonardo DiCaprio

Una donna del Texas ha perso 800.000 dollari a causa di truffatori che cercavano di estorcerle denaro per salvare l’attore Leonardo DiCaprio dalla Chiesa di Scientology.

La 54enne ha raccontato a The Daily Beast di essere stata contattata da una persona che spiegava di essere l’attore su Twitter. Le cose che le scriveva le facevano pensare che si trattasse realmente dell’attore, anche perché sapeva cose che poi uscivano sui giornali. Parlava anche della fidanzata Camila Morrone e hanno iniziato un’amicizia virtuale. Un mese dopo il presunto DiCaprio ha dichiarato di essere innamorato ma che era schiavo di Scientology.

Le ha mostrato una lettera in cui gli chiedevano di pagare 750.000 dollari affermando che non poteva accedere alla sua fortuna perché era controllata da Scientology. “Non poteva fare nulla senza la loro approvazione, inclusi viaggiare o fare acquisti importanti” ha spiegato Denise. La donna si è preoccupata per quello che dichiarava il finto DiCaprio, tanto da comprare una pistola. Ha trasferito 6.000 dollari ad un uomo di nome Kenneth in Georgia e ha continuato a trasferire denaro per un totale di 256.000 dollari.

In realtà Leonardo DiCaprio non fa parte di Scientology, ma è legato all’attore Ethan Suplee, membro della chiesa. “Ethan era nel gruppo e Leo era in giro con molti Scientologist, ma sapevamo tutti che la regola era che non voleva saperne nulla” ha dichiarato la donna. L’attore non ha nessun legame con la religione. Nonostante questo Denis ha inviato tantissimi soldi perché si era convinta di quello che le veniva detto.

Era convinta che DiCaprio fosse in difficoltà. Le cose si sono complicate quando il presunto DiCaprio ha comunicato che non aveva ricevuto i soldi e ha spiegato che forse Scientology li aveva intercettati prima. L’uomo le scriveva messaggi d’amore e la donna ha speso 6.000 dollari in prodotti Apple e ha tentato di spedirli in Georgia. Aveva dubbi sulla sua identità ma continuava ad inviare denaro per un totale di 620.455 dollari entro il 2019. Nel 2020 e 2021 ha rallentato, mandando meno denaro. Quando iniziava a dubitare lui cercava di convincerla. La donna è stata contattata da un certo “Derek” che spiegava che stava tentando di restituirle i soldi. La donna ha perso molti dei suoi risparmi e probabilmente non recupererà più i soldi.