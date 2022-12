Vega-C, istituita una commissione indipendente per indagare

Milano, 21 dic. (askanews) – Dopo il fallimento della missione di lancio Vega-C Arianspace ed Esa hanno deciso di nominare una commissione d’inchiesta indipendente per indagare sulle cause che hanno portato alla perdita di pressione nel secondo modulo, lo Zefiro 40. Alla commissione è chiesto di accertare le cause del fallimento e definire le misure necessarie per ripristinare la capacità di volo del vettore Vega-C.