Veggente di Trevignano dalla D'Urso: "Vogliono aggredirmi, ho paura"

Non nasconde la paura Gisella Cardia. La veggente di Trevignano che tanto sta facendo discutere sui social, e non solo, è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, che da tempo si sta occupando della vicenda, e rivela: “Hanno provato ad aggredirmi“.

La veggente di Trevignano a Pomeriggio 5: “Se mi ammazzano diventerò una martire“

In trasmissione è andata in onda un estratto della lunga intervista telefonica fatta alla controversa Gisella Cardia. In questa chiacchierata la donna ha discusso di vari temi, tra cui le accuse di truffa ai fedeli e le presunte stigmate presenti sulle sue mani e piedi.

“Ho paura perché hanno provato ad aggredirci a livello fisico. Sono venuti dietro casa mia bussando e dicendo delle cose brutte, noi stiamo vivendo nel terrore – ha confessato la donna –. Abbiamo ricevuto anche tante lettere di minaccia“.

Un incubo che non lascia tregua né a Gisella né al marito. La donna poi si sfoga anche contro i giornalisti: “La mia vita non è più vita. Mio marito e io siamo incalzati dai giornalisti che sono sempre qui davanti casa e io non posso uscire più di casa“.

Gisella Cardia, nonostante tutto, non ha intenzione di lasciare la sua casa a Trevignano Romano: “Non vado via. Quando c’è la verità non bisogna scappare davanti a quella e io non ho nessuna voglia di fuggire. Se mi dovessero ammazzare allora diventerò una martire“, conclude.