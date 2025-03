Veglia di preghiera con migliaia di persone in Argentina per il Papa

Buenos Aires, 8 mar. (askanews) – Migliaia di persone in Argentina hanno preso parte a una veglia di preghiera a lume di candela per la salute di Papa Francesco. La fiaccolata si è diretta verso la Cattedrale di Buenos Aires e Plaza de Mayo. Le condizione del Pontefice sono “stabili”. “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando”. E’ quanto si legge nel bollettino del Vaticano al 23esimo giorno di ricovero di Papa Francesco al Gemelli per una polmonite bilaterale.