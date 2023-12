Veglia per il il cessate il fuoco a Gaza davanti alla Casa Bianca

Washington, 14 dic. (askanews) – Indossando maschere e occhiali da sole per proteggere il proprio anonimato, così un gruppo di membri dello staff dell’amministrazione Joe Biden e Kamala Harris ha partecipato fuori dalla Casa Bianca a una veglia per chiedere il cessate il fuoco a Gaza deponendo anche dei fiori. “Oltre 800 di noi hanno firmato una lettera al presidente, al vicepresidente e ai membri del gabinetto chiedendo un cessate il fuoco e una riduzione della tensione”, afferma Josh Paul, un ex membro dello staff del Dipartimento di Stato che si è dimesso per protestare contro i trasferimenti di armi statunitensi a Israele. Con delle candele è stata realizzata la scritta il cessate il fuoco.