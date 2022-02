Veglie di solidarietà in tutto il mondo per l’Ucraina

Roma, 26 feb. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il mondo per dire no alla guerra in Ucraina e manifestare solidarietà alla popolazione ucraina sotto attacco.

Nelle immagini il raduno di centinaia di persone a Times Square, New York, tra cui molti ucraini che vivono negli Stati Uniti, con bandiere giallo-blu.

In Brasile, a Curitiba, una preghiera collettiva per la pace contro l’invasione russa.

“Vogliamo dire che siamo con l’Ucraina, che possono contare su di noi e che siamo qui a pregare per loro”, hanno detto i partecipanti.