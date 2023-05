Veicoli commerciali: Anfia, irrealistiche proposte Ue su emissioni

Roma, 9 mag. -(Adnkronos) – "La proposta della Commissione di ridurre nel 2030 del 45% le emissioni dei veicoli pesanti rispetto al 2019 è un target estremamente ambizioso, un inasprimento irrealistico e difficilmente raggiungibile per l'intera flotta . La proposta dell'Anfia è quella di cercare di legare strettamente i target 2035-40 nella regolamentazione alla effettiva disponibilità delle condizioni abilitanti a iniziare dalle infrastrutture elettriche". Lo spiega l'Anfia, l'associazione nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica, in una audizione in Commissione Politiche Ue sulle nuove proposte di emissioni di Co2 dei veicoli pesanti. In questo contesto, ha spiegato Fabrizia Vigo, Responsabile Area Relazioni Istituzionali di ANFIA, "chiediamo di valorizzare il contributo dei carburanti rinnovabili e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione, un punto diversamente da quanto avvenuto per le autovetture diventa fondamentale per i veicoli pesanti".