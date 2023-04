Home > Askanews > Vela, Alinghi prepara a Barcellona la corsa alla Coppa America Vela, Alinghi prepara a Barcellona la corsa alla Coppa America

Barcellona, 8 apr. (askanews) – Vele spiegate nelle acque di Barcellona per Alinghi Red Bull Racing per prepararsi in vista della Coppa America a settembre 2024. L’AC 75 del team elvetico di Ernesto Bertarelli, sfidante della prossima America’s Cup, dopo qualche settimana in cantiere è tornato in acqua a navigare. Alinghi Red Bull Racing usufruisce della finestra “bonus” di allenamento prevista dal Protocollo per i nuovi team usando lo scafo comprato da Team New Zealand. Il regolamento della Coppa America numera in maniera stringente le ore in mare che gli sfidanti possono fare sugli AC 75.

Barcellona, 8 apr. (askanews) - Vele spiegate nelle acque di Barcellona per Alinghi Red Bull Racing per prepararsi in vista della Coppa America a settembre 2024. L'AC 75 del team elvetico di Ernesto Bertarelli, sfidante della prossima America's Cup, dopo qualche settimana in cantiere è tornato in...