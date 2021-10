Vela, Arca Srg di Benussi vince a Trieste la 53 Barcolana

Trieste, 11 ott. (askanews) – La 53esima edizione della Barcolana, organizzata come sempre dalla Società Velica Barcola Grignano è stata vinta da Arca Srg capitanata dal triestino Furio Benussi, che i pronostici davano per favorita, tagliando il traguardo alle ore 11.16. Il via era stato dato alle 10.30.

La competizione è terminata in anticipo, alla terza boa del campo di regata davanti al castello di Miramare. La gara è stata caratterizzata dalla bora, che da giorni soffia su Trieste e che, durante la regata, ha raggiunto raffiche a 40 nodi.

La linea di arrivo è stata anticipata dagli organizzatori proprio a causa della bora e la regata non si è conclusa come di consueto in piazza Unità, la splendida piazza di Trieste che si affaccia sul mare ma appunto alla boa 3.