Vela e alimentazione: il progetto dell'Ail "Sognando Itaca"

Roma, 19 giu. (askanews) – Ha fatto tappa a Pesaro Sognando Itaca Progetto dell’Ail dedicato ad ambiente e salute, che lega stile di vita e scelte alimentari del paziente alla riabilitazione psicosociale. E punta sulla vela il viaggio solidale in 9 tappe lungo l’Adriatico, partito da Trieste e che terminerà il 23 giugno a Brindisi. In ogni porto una giornata durante la quale l’equipaggio formato da malati, medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, vivono insieme un’esperienza unica, lontani dai luoghi di cura. I pazienti onco-ematologici si trovano, come Ulisse, ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Grazie all’esperienza di “Sognando Itaca” scoprono nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse che li aiutano ad affrontare meglio il percorso della malattia e a migliorare la loro qualità di vita. “Il progetto nasce come un’attività di riabilitazione psicologica attraverso la pratica della vela e quest’anno allarga i suoi orizzonti aprendosi a nuove attività che hanno come obiettivo la riabilitazione psico-sociale compresa la relazione tra cibo, salute e ambiente”.

Una relazione che ha una parola chiave: “L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’Ail e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, del 21 giugno.”