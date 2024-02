Vela e inclusione, Lo Spirito di Stella è arrivato a Miami

Miami, 1 feb. (askanews) – “Lo Spirito di Stella”, il catamarano della onlus omonima fondata da Andrea Stella, è arrivato a Miami, prima tappa di un giro del mondo all’insegna di inclusione e accessibilità per le persone con disabilità, militari e civili, che hanno riportato lesioni permanenti nell’assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere una importante esperienza umana di mare e di vela. Si tratta del progetto “WoW – Wheels on Waves”, fortemente voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto per sottolineare l’importanza dell’inclusione e delle pari opportunità.

Il progetto è promosso dal ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi Spa, la società in house del dicastero. Le Forze Armate italiane partecipano all’iniziativa con gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che, alternandosi, sono parte integrante dell’equipaggio. “Noi non lasciamo indietro nessuno – ha detto Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi SpA – è lo spirito delle Forze Armate italiane, è lo spirito del popolo italiano e con questo progetto portiamo questo spirito e questa iniziativa in giro per il mondo”.

Ad accogliere l’equipaggio, che è stato salutato anche da veterani dell’esercito degli Stati Uniti, era presente a Miami il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti. “Un messaggio forte, un messaggio per il mondo – ha detto -. Sono ambasciatori nel mondo dell’inclusione, della parità di accesso e soprattutto della solidarietà”.

E per Andrea Stella si tratta di un ulteriore passo avanti del suo progetto. “È un viaggio importante – ha detto – un giro del mondo che durerà due anni, un viaggio che permetterà veramente a tante persone di essere parte attiva dell’equipaggio e di diffondere il nostro messaggio. Un ambiente che non ha barriere architettoniche permette veramente a tutti di esprimersi”. L’iniziativa offre a tutti la possibilità di partecipare a una tappa del giro del mondo. Attraverso la compilazione di un form online sia militari sia civili potranno presentare la propria candidatura. Sempre dal sito, è possibile, inoltre, contribuire e sostenere il progetto “WoW 2023-2025” consentendo a più persone con disabilità di vivere questa esperienza.