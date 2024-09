Vela: Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte American Magic 5-3 e vola in finale contro Ineos

Barcellona, 19 set. (Adnkronos) - Luna Rossa non si fa scappare un altro match-point, supera largamente America Magic e si qualifica per la finale della Louis Vuitton Cup dove affronterà Ineos Britannia. La barca italiana in semifinale, nell'8a regata chiude 5-3 sugli americani che erano...

Barcellona, 19 set. (Adnkronos) – Luna Rossa non si fa scappare un altro match-point, supera largamente America Magic e si qualifica per la finale della Louis Vuitton Cup dove affronterà Ineos Britannia. La barca italiana in semifinale, nell'8a regata chiude 5-3 sugli americani che erano reduci da tre successi consecutivi. Chi vincerà la finale tra Luna Rossa e Ineos Britannia si andrà a giocare il trofeo contro Team New Zealand.