Vela: Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte anche Orient Express e vola in semifinale

Barcellona, 5 set. (Adnkronos) – Luna Rossa vince ancora. La barca italiana nelle acque di Barcellona ha vinto anche oggi la regata valida per il round 2 della Louis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand nella finale di America's Cup e si qualifica aritmeticamente per la semifinale. In seguito al rinvio di ieri per il maltempo, Luna Rossa parte bene e si impone nettamente sui francesi di Orient Express e ora nei prossimi giorni andrà a caccia al primo posto per ottenere il privilegio di scegliere il proprio avversario. Ancora nessuna sconfitta per i timonieri Bruni e Spithill che si portano a 5 punti in classifica con 0 sconfitte. Luna Rossa è stata in testa praticamente dall'inizio alla fine della regata chiudendo con il tempo di 21'57", i francesi hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1'02".