Vela: Papa Francesco benedice la 'The Ocean Race The Grand Finale' di Genova

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci e la presidente dello Steering Committee di “The Ocean Race Genova The Grand Finale” Evelina Christillin sono stati accolti in Vaticano in udienza da Papa Francesco. Il sindaco Bucci ha portato in dono al Pontefic...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci e la presidente dello Steering Committee di “The Ocean Race Genova The Grand Finale” Evelina Christillin sono stati accolti in Vaticano in udienza da Papa Francesco. Il sindaco Bucci ha portato in dono al Pontefice la bandiera di “The Ocean Race Genova The Grand Finale”. La competizione ha ricevuto la benedizione del Papa a pochi giorni dall’arrivo delle barche a Genova. "Ringraziamo Papa Francesco per averci permesso di presentargli quello che per Genova sarà un momento di straordinaria importanza -commenta il sindaco di Genova Marco Bucci- Il Pontefice ha portato la sua benedizione alla manifestazione che il 24 giugno accoglieremo nella nostra città. L’interesse del Santo Padre nei confronti di The Ocean Race ci riempie di orgoglio e conferma ancora una volta l’importanza di questo evento a livello mondiale. Ringrazio Papa Francesco per la calorosa accoglienza, a nome della città di Genova gli facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione", conclude Bucci.

"È stata un’emozione fortissima poter incontrare il Santo Padre e potergli offrire la bandiera di The Ocean Race Genova The Grand Finale, che ha benedetto – commenta la presidente dello Steering Committee di The Ocean Race Genova The Grand Finale – Il rispetto per l’ambiente e per la tutela dei mari è stato ribadito più volte nei discorsi del Pontefice, ed è stato importante ribadire questi temi fondamentali oggi, alla vigilia della giornata mondiale degli Oceani. Un tema che Genova ha sposato con grande impegno dando un forte impulso con il Genova Process alla scrittura della prima bozza della Carta dei diritti degli Oceani». Il Papa ha ricevuto anche una carta nautica realizzata dall’Istituto Idrografico di Genova che raffigura le tappe di questa 14a edizione di The Ocean Race.

"Siamo veramente commossi e grati a Papa Francesco per averci esteso le sue benedizioni e il suo sostegno", sottolinea Richard Brisius, Ceo di The Ocean Race. "È un onore vedere Sua Santità interessarsi alla Regata e in particolare al nostro obiettivo di ripristinare la salute degli oceani, che condividiamo con il Sindaco Bucci e la sua squadra. Questo ci offre ulteriore ispirazione e motivazione nel nostro impegno per un oceano più sano a beneficio di tutti. Quando gareggiamo intorno al mondo diventa chiaro che l'oceano non è un'area di divisione, ma un punto di connessione, un terreno comune per tutta l'umanità. Con questa prospettiva continueremo il nostro lavoro per i diritti degli oceani, riconoscendo che come esseri umani siamo intimamente interconnessi con l'Oceano e tutta la Natura".