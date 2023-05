Vela: trionfo di Nicolò Renna ai campionati europei iQFOiL di Patrasso

Patrasso, 14 mag. – (Adnkronos) – Impresa di Nicolò Renna ai Campionati Europei iQFOiL di Patrasso (Grecia). L’azzurro, decimo al termine dell’ultimo giorno di Gold Fleet, ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella rassegna continentale della nuova classe olimpica di windsurf. Giornata priva di sbavature per il trentino classe 2001 che, partito dalla semifinale, è poi riuscito a prevalere nell’ultimo atto delle Medal Series nei confronti del tedesco Sebastian Koerdel (secondo) e dell’olandese Kiran Badloe (terzo). Un altro risultato decisamente significativo per Renna, riuscito a migliorare l’argento ottenuto lo scorso anno nelle acque casalinghe di Torbole. In campo femminile si è assicurata il successo la norvegese Mina Mobekk davanti all’israeliana Sharon Kantor e la britannica Emma Wilson. Nulla da segnalare in chiave Italia, con le azzurre che non sono riuscite a staccare il pass per le fasi finali.