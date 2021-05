Veline a Verissimo, l’addio a Striscia la Notizia: “Si chiude un cerchio, ora diventiamo grandi”

Le Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, sono state ospiti di Verissimo e hanno svelato le loro sensazioni per l'addio a Striscia la Notizia.

Le Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno parlato di tutte le sensazioni che stanno provando per l’addio a Striscia la Notizia, un’esperienza per loro molto importante.

Veline a Verissimo, l’addio a Striscia la Notizia

Diventare Veline di Striscia la Notizia e poter ballare sul bancone più famoso della televisione è il sogno di moltissime ragazze. Quando Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono riuscite a realizzare questo sogno la loro vita è cambiata completamente. Dopo 4 lunghi anni di questa esperienza, le ragazze devono prepararsi per salutare questa trasmissione e ne hanno parlato a Verissimo. Shaila e Mikaela hanno ammesso a Silvia Toffanin di essere molto commosse per questo addio, che arriverà il prossimo 12 giugno, in modo particolare per il messaggio lanciato con la loro coreografia.

Veline a Verissimo, le parole della coreografa

Le due Veline si sono impegnate moltissimo nel corso di questi anni e sono diventate due volti ormai molto familiari ai telespettatori. Il 12 giugno si concluderà la loro esperienza in questa trasmissione e per loro è un momento di grande cambiamento. “In questi quattro anni avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda” ha dichiarato Manuela Bertolo, coreografa di Striscia la Notizia, che è riuscita con le sue parole a commuovere ulteriormente le due ragazze.

“Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne” ha spiegato Mikaela Neaze Silva, la velina bionda. “Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi” ha aggiunto Shaila Gatta, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato insieme a loro in questi 4 anni. Le due ragazze sono molto commosse per questo addio, ma anche consapevoli che ogni esperienza che finisce apre le porte ad un nuovo capitolo, che sicuramente per loro sarà molto bello.