Vendetta sulla ex: città tappezzata di manifesti con i presunti amanti

Dalla Sicilia arriva la vicenda di una terribile vendetta sulla ex con la città tappezzata di manifesti con i presunti amanti della donna.

Da quanto si apprende la città di Palermo sarebbe piena di quelle immagini con “protagonisti” e perfino date delle relazioni. Attenzione: ove vi fosse querela di parte su quel fatto reato il caso si inquadra nel profilo del “revenge” ed allo stato non risulterebbero azioni penali sollecitate dalla diretta interessata o da terzi.

Città tappezzata di manifesti con i presunti amanti

I media spiegano che quei manifesti sono molto simili ad “un cartellone teatrale, con le foto dei personaggi protagonisti più in vista e quelle degli attori dei vari spettacoli in calendario più piccole, l’una di seguito all’altra”.

Poi però i residenti di via Sammartino a Palermo si sono avvicinati ed hanno capito che il trema era ben altro. Le immagini ritraevano una ex moglie assieme a circa dieci volti con nomi, cognomi e periodi relativi alle sue presunte relazioni extraconiugali.

Nel manifesto anche il marito “tradito”

E pare che il marito stesso si sia immortalato nel manifesto. La vicenda procede su due piani entrambi mesti: il primo è quello per cui sui social in queste ore ci si sta chiedendo se fosse davvero necessario “mettere in piazza” fatti così provati, il secondo è quello, ipotetico, che potrebbe muovere dalla decisione della “protagonista” o dei “comprimari presunti” di procedere per vie legali.