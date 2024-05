Venditalia, a Rho Fiera festival della distribuzione automatica

Milano, 15 mag. (askanews) – Un settore cruciale di cui l’Italia è leader a livello internazionale. Il tricolore sventola alto nel vending e nel campo della distribuzione automatica. Nel nostro paese sono circa 4 mila le attività del settore, con un giro di affari che nel 2023 è stato di 2 miliardi di euro con 5 miliardi di consumazione erogate. E a Fieramilano Rho è arrivata Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da CONFIDA, Associazione Italiana della Distribuzione Automatica. Abbiamo parlato con Ernesto Piloni, Presidente Venditalia:

“Il settore del vending è in un momento storico, c’è qualche difficoltà per gli aumenti delle materie prime, abbiamo però una forte componente di voglia di crescere e le aziende che rappresentano il vending sono motivate dal traino della leadership mondiale che hanno in un mercato che ha dei numeri di tutto rispetto”.

E le novità a Rho sono state tante. Dai prodotti ai materiali, passando per l’erogazione dei servizi. Sempre con il cliente e le sue esigenze al centro di tutto. Ecco quindi i mini locker per piatti caldi e freddi di Bianchi o la macchina di Vai dal design visivo innovativo. Rhea ha conquistato tutti con il suo cappuccino al panettone create dalle sue macchine famose in tutto il mondo, Flo invece ha portato il primo bicchiere plastic free. Ha così concluso Ernesto Piloni, Presidente Venditalia:

“Abbiamo fatto Venditalia a fiera Milano City per parecchie edizioni, i numeri sono cresciuti e da quest’anno ci siamo spostati a Rho. Ci siamo impegnati subito a cercare gli obiettivi: quest’anno tracciamo il carbon food print. Cercheremo nelle prossime edizioni di migliorarci. Le grandi novità sono la crescita dei pagamenti digitali del +5% ogni anno, il 30% dei distributori automatici ha già un’app per il pagamento, per l’interazione con il consumatore le macchine vengono dotate di touch dove c’è un’esperienza di consumo nuova e rivoluzionaria”.

Prodotti noti e soluzioni curiose. Per un settore locomotiva dell’economia italiana, che da sempre punta all’eccellenza.