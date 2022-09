Vene varicose a settembre: come rimediare in modo veloce e naturale

Le vene varicose possono provocare molto disagio alle persone che ne sono affette. Scopriamo come alleviare le sofferenze con rimedi naturali.

Le vene varicose appaiono gonfie, tortuose e ingrossate, di colore blu o viola scuro e sono la conseguenza di valvole venose danneggiate o difettose, che impediscono al sangue di circolare nella direzione giusta. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause comuni di vene varicose e come rimediare in modo rapido e naturale.

Vene varicose

Il primo sintomo di vene varicose è estetico. Le vene varicose sono gonfie e deformi, di colore viola o blu, solitamente concentrate sulle gambe ma, in alcuni casi, anche sui piedi e le caviglie. In alcune persone, le vene varicose sono un problema di mera natura estetica.

Con il tempo, la sintomatologia legata alle vene varicose può peggiorare. In questa fase, compare il dolore, il gonfiore e la pesantezza. La sintomatologia può essere sopportabile, in alcuni casi, talmente intollerabile, in altri, al punto da richiedere un intervento immediato.

Vene varicose: consigli utili

Alcuni accorgimenti possono essere utili nel prevenire la formazione di vene varicose o evitare che quelle già presenti peggiorino. Nello specifico, si consiglia di:

allenarsi regolarmente, svolgendo esercizi specifici che favoriscano una migliore circolazione sanguigna ;

; perdere peso (nel caso di sovrappeso o obesità) e mantenere un peso forma ottimale;

(nel caso di sovrappeso o obesità) e mantenere un peso forma ottimale; evitare di stare in piedi per molto tempo;

per molto tempo; indossare calze a compressione.

Vene varicose: miglior rimedio

Per la maggior parte delle persone le vene varicose decorrono in modo asintomatico, ma per alcune queste provocano dei disagi che, a lungo andare, influenzano negativamente la qualità di vita della persona interessata. Indipendentemente dalla gravità del problema, dunque, nel caso in cui soffriate di vene varicose, la soluzione ideale è quella di applicare una crema specifica che, sebbene non risolva definitivamente il problema, allevi i sintomi di cui le vene varicose sono responsabili.

Varicolift è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento nel caso voi soffriate di vene varicose e, di conseguenza, della sintomatologia che ad esse si associa. Vero e proprio “rimedio della nonna”, Varicolift è una crema naturale al 100% che, se applicata regolarmente, si preoccupa di:

rinforzare le ven e, grazie all’ Estratto di Serenoa , contenuto al suo interno, che favorisce la funzionalità delle vie urinarie;

e, grazie all’ , contenuto al suo interno, che favorisce la funzionalità delle vie urinarie; migliorare la circolazione sanguigna , grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione;

, grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione; contrastare l’infiammazione cellulare e favorirne il rinnovo.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Varicolift:

la Centella , nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica;

, nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica; l’ Arnica , nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie;

, nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie; l’Ortica, nota per la sua capacità di aumentare la resistenza e diminuire la permeabilità dei capillari.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Varicolift è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Varicolift è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati dell’acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Varicolift è attualmente in promozione con due confezioni 49,00 € invece di 100€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.