Vene varicose alle gambe: cause e rimedi

Le vene varicose rappresentano un problema di natura estetica, ma in alcuni casi anche un disagio. Scopriamo insieme come curarle naturalmente.

Le vene varicose sono vene comuni, gonfie e allargante, di colore blu o viola scuro, dall’aspetto bitorzoluto, rigonfio e attorcigliato. Presenti in modo prevalente sulle gambe e sui piedi, scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come curarle e prevenire nuove formazioni.

Vene varicose

Ogni vena ha la possibilità di diventare una vena varicosa, sebbene le vene delle gambe siano le più interessate. Dalla forma contorta o allargata, per la maggior delle persone, le vene varicose sono un problema di natura estetica, ma in piccola percentuale possono provocare anche dolore o disagio.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause e i fattori di rischio che predispongono all’insorgenza delle vene varicose e quali sono le soluzioni naturali grazie alle quali contrastare nuove formazioni e limitare la sintomatologia di quelle già presenti.

Vene varicose: cause

Valvole venose piccole o danneggiate possono essere causa principale di vene varicose. Poiché queste hanno il compito di riportare il sangue verso il cuore, a partire da tutti gli organi e i tessuti presenti all’interno dell’organismo, le valvole venose devono lavorare contro la forza di gravità. Quando il sangue circola, le valvole venose si aprono per permettere il passaggio, per poi richiudersi immediatamente e impedire così il ritorno del sangue al contrario. E’ evidente che se le valvole venose sono piccole e danneggiate, questo processo non avviene in modo regolare.

L’età, l’appartenenza di genere, l’obesità, la gravidanza, la predisposizione genetica e degli atteggiamenti sbagliati, come lo stare in piedi per delle lunghe ore, possono predisporre al rischio di vene varicose.

