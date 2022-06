Vene varicose: i rimedi per l’estate

Le vene varicose sono una condizione comune, che può colpire per fattori diversi. Scopriamo quali e come risolvere naturalmente il problema.

Le vene varicose o le vene a ragnatela, una variazione comune e più leggera delle vene varicose, nella maggior parte dei casi, per le persone interessate, sono un problema di mera natura estetica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontarlo con rimedi naturali.

Vene varicose

Dalla forma contorta e allargata, in realtà, ogni vena, prossima alla superficie, può diventare varicosa, da un momento all’altro. Questa condizione colpisce soprattutto quelle persone che, per diverse ragioni, sono costrette a camminare o a stare in piedi per molto tempo, dato che queste due situazioni esercitano una pressione maggiore sulle vene situate nella parte inferiore del corpo.

Le vene varicose e le vene a ragnatela, una variazione comune e più lieve delle vene varicose, per la maggior parte delle persone, sono un problema di natura estetica; tuttavia, per altre, le vene varicose rappresentano un serio motivo di preoccupazione, alla base, in alcuni casi, di altre patologie.

Vene varicose: consigli

Le vene varicose o le vene a ragnatale, che hanno dimensioni più piccole rispetto alle vene varicose e possono, persino, formarsi sul viso, non possono essere prevenute. La gravidanza, ad esempio, o la predisposizione genetica, come l’essere una donna, sono, infatti, dei fattori di rischio che noi non possiamo in alcun modo controllare. Lo stesso discorso vale per l’età. Man mano che si invecchia, la comparsa delle vene varicose è più probabile.

L’obesità o lo stare molto tempo in piedi, invece, sono fattori di rischio che noi possiamo controllare, nel primo caso, attraverso una sana e corretta alimentazione, nel secondo, attraverso un esercizio muscolare regolare, quando si cammina o si sta in piedi per molto tempo.

Vene varicose: miglior rimedio naturale

La maggior parte delle soluzioni studiate e realizzate per la cura delle vene varicose offre sollievi temporanei e, in alcuni casi, l’utilizzo di questi prodotti è correlato ad effetti collaterali che potrebbero essere schivati utilizzando, in alternativa, dei rimedi naturali, studiati e realizzati per le persone alle prese con una forma lieve di vene varicose.

Varcolift è la prima soluzione naturale al 100% alla quale ricorrere in caso di sintomatologia lieve da vene varicose. La soluzione, i cui principi attivi agiscono in sinergia tra di loro, è priva di controindicazioni ed effetti collaterali e rappresenta un vero e proprio “rimedio della nonna”.

Varcolift si applica sulla pelle umida e si massaggia fino al completo assorbimento, allo scopo di:

rinforzare le ven e, grazie all’ Estratto di Serenoa , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie;

e, grazie all’ , che favorisce la funzionalità delle vie urinarie; migliorare la circolazione sanguigna , grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione;

, grazie alla sua formula studiata per lenire e prevenire i problemi legati alla cattiva circolazione; contrastare l’infiammazione e favorire il rinnovo cellulare.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Varcolift:

la Centella , nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica;

, nota per le sue proprietà cicatrizzanti e vasoprotettive, in grado di migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare i capillari, ridurre il gonfiore e migliorare la ritenzione idrica; l’ Arnica , nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie;

, nota per la sua capacità di favorire la circolazione locale e antinfiammatorie; l’Ortica, nota per la sua capacità di aumentare la resistenza e diminuire la permeabilità dei capillari.

