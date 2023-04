Venere di Botticelli sulle orme di Chiara Ferragni: l'ironia dell'influencer sulla somiglianza con una sua vecchia foto

Chioma bionda. Mentre mangia una pizza. Con una distesa di acqua sullo sfondo. Questa descrizione potrebbe ricordare a qualcuno uno scatto di qualche anno fa dell’influencer italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni, ovviamente. Ma sembra esserci anche un’altra immagine che ricorda queste caratteristiche. Un’immagine più artistica, per così dire. Vediamo di che si tratta.

Venere di Botticelli influencer

Chiara Ferragni fece questa foto nel 2020, mostrandosi intenta a mordere una fetta di pizza che tra l’altro non apparteneva a quella che aveva nel piatto, ancora intera (il dettaglio bizzarro divenne subito virale sul web). A distanza di quasi tre anni, il ministero del Turismo – in collaborazione con Antonio Tajani del ministero degli Esteri e di Andrea Abodi di quello dello Sport – ha lanciato ora una campagna sulle bellezze del nostro Paese, scegliendo tra le altre un’immagine della Venere di Botticelli influencer davvero molto simile allo scatto di Chiara (vedi foto).

«Una roba da Ferragni»

Anche l’imprenditrice digitale alla soglia dei 30 milioni di follower su Instagram commenta ironicamente la somiglianza sospetta: «Nel giugno 2020 mi era stato chiesto di essere il volto di una campana ministeriale per promuovere il nostro Paese nel mondo. Avevo accettato a patto di poterlo fare gratuitamente e svelando il segreto della pizza che si rigenera» ha detto scherzando la Ferragni. «Una roba da Ferragni» l’aveva definita Vittorio Sgarbi non appena vista la campagna, non di suo gradimento. E ci aveva preso.