Veneto, Bulegato (Ulss7): vaccini ai fragili, lezione da pandemia

Gallio(VI), 18 set. (askanews) -“La pandemia ci ha insegnato molte cose, indubbiamente anche l’attenzione particolare che va data ai soggetti più fragili, le persone che hanno più bisogno di essere protette e tutelate a causa delle loro patologie singole o multiple, la cronicità, insomma. Per questo sui vaccini noi abbiamo pensato di aprire degli ambulatori all’interno degli ospedali e di ricevere in questi ambulatori proprio le persone inviate direttamente dagli specialisti e quindi calibrare e strutturare la terapia, il piano vaccinale sulla base delle singole persone, dei singoli utenti. Il prossimo passo sarà sicuramente quello di sviluppare questo anche a livello territoriale. Pensiamo che possa arrivare il vaccino fino a casa”. Lo ha detto il direttore igiene e sanità pubblica della Ulls7 Pedemontana della Regione Veneto, Lorenzo Bulegato, durante la Summer School di Motore Sanità in corso a Gallio, sull’Altopiano di Asiago.