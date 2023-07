Maltempo in Lombardia e Veneto, temporali e grandine: ci sono feriti

Il maltempo continua ad imperversare nelle regioni della Lombardia e del Veneto. In molte province della zona la notte ha portato con sé violenti temporali, forti raffiche di vento e impetuose grandinate. Luca Zaia annuncia che presto verrà firmata l’estensione dello stato d’emergenza.

Sul fronte del meteo l’Italia è spaccata in due. Al sud le alte temperature la fanno da padrone e il sole splende alto nel cielo, mentre al nord le cose sono molto diverse. In particolare, nelle regioni di Lombardia e Veneto il forte vento e i temporali stanno causando diversi problemi. Inoltre, molto di frequente si stanno verificando grandinate con chicchi di dimensioni eccezionali (anche 10 centimetri di diametro). Solo in Veneto, nelle ultime ore ben 110 persone sono rimaste ferite a causa di cadute, traumi, rotture dei vetri provocati dalla grandine e dal vento.

L’avviso di Luca Zaia: lo stato d’emergenza in Veneto

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato del maltempo nella sua regione annunciando la firma dell’estensione dello stato d’emergenza: “L’ondata di maltempo, dopo aver interessato le nostre montagne, ha colpito nella serata di ieri anche la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone, fortunatamente in forma lieve: 20 di loro si sono presentate autonomamente presso i pronto soccorso della provincia di Venezia, mentre il Suem di Padova ha soccorso 10 persone colpite da grandine, due persone all’interno di auto colpite da alberi, due colpite da vetri rotti.” Zaia ha raccontato anche i disagi della provincia di Vicenza: “Sono state soccorse dal Suem tre persone con lesioni lievi causate da grandine nella zona di Bassano del Grappa. Duramente colpita tutta Riviera del Brenta. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell’immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni.”