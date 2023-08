Veneto: Floridia (Avs), 'frase Joe Formaggio è becero razzismo, deve dimettersi'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Non ci abitueremo mai al becero razzismo del consigliere Joe Formaggio, anche se ormai non fa più notizia. Non è nuovo infatti a certe uscite, che certificano solo la persona che è. Se davvero il suo partito, Fratelli d’Italia, vuole prend...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Non ci abitueremo mai al becero razzismo del consigliere Joe Formaggio, anche se ormai non fa più notizia. Non è nuovo infatti a certe uscite, che certificano solo la persona che è. Se davvero il suo partito, Fratelli d’Italia, vuole prendere le distanze, non dovrebbe solo limitarsi a sospenderlo per qualche giorno, ma dovrebbe cacciarlo definitivamente, perché recidivo". Lo ha dichiarato la senatrice veneta dell Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, commentando l’ultima frase choc del consigliere Veneto di Fratelli di Italia 'Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così', durante una diretta televisiva dell'emittente 'Rete Veneta'.

"In passato – ha ricordato Floridia – Joe Formaggio ha pubblicato sul sito istituzionale della regione Veneto una foto che lo ritraeva con una mitraglietta in mano, tra gli stand della Fiera della caccia a Verona. Un'altra volta ha dichiarato 'Se un ladro entra in casa mia gli sparo in testa, ogni tanto un morto fa bene', per non parlare all’ordinanza anti-rom in cui vietava loro addirittura la sosta in paese". "Non si tratta di appartenenza politica, è ormai una questione civiltà. Il consigliere Joe Formaggio non può rappresentare le istituzioni", ha concluso l'esponente dei rossoverdi.