Veneto, nuovo record di contagi: oltre 21 mila nelle ultime 24 ore

Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie italiane in Veneto c’è stato un nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore.

Covid, nuovo record di contagi in Veneto: i numeri

Da quanto si è appreso dal bollettino rilasciato oggi 8 gennaio dalla regione, i positivi in Veneto sono stati ben 21.056 nelle ultime ventiquattro ore.

Si tratta di un nuovo record negativo per la regione di Zaia, che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a quota 749.781. Il 7 gennaio i nuovi positivi riultavano essere “solo” 6 mila e 800, questo perché nel giorno dell’Epifania si sono fatti molti meno tamponi.

Covid, nuovo record di contagi in Veneto: la situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera in Veneto sono ricoverati attualmente 1.518 malati Covid nei reparti ordinari e 209 nelle terapie intensive.

Si registrano inoltre 19 morti.

Covid, nuovo record di contagi in Veneto: la campagna vaccinale

Uno dei principali obiettivi di Zaia e del Veneto è quello di proseguire ed accelerare nella campagna vaccinale. Questo anche per quanto riguarda le somministrazioni ai bambini. Ad oggi risulta immunizzato solo il 16% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il Governatore della regione ha spiegato: “Ognuno sulla vaccinazione per i bambini può pensarla come vuole, ma sono i genitori che decidono di vaccinare i bambini, non io, non i No Vax.”