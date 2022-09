Roma, 2 set. (askanews) – Timothée Chalamet è arrivato in motoscafo al Lido di Venezia ed è stato accolto dai fan in delirio, alcuni dei quali sono riusciti a scattarsi un selfie con l’attore americano con cittadinanza francese, come si vede in queste immagini di France Presse.

Chalamet è arrivato per partecipare alla conferenza stampa del film di Luca Guadagnino “Bones and all”, in concorso alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.