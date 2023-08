Venezia 80, il trailer de "L'ordine del Tempo" di Liliana Cavani

Roma, 1 ago. (askanews) – E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite. È “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani, che torna dietro la macchina da presa con un nuovo film liberamente ispirato all’omonimo libro di Carlo Rovelli (Edizioni Adelphi) e che sarà presentato fuori concorso alla mostra del Cinema di Venezia.

Nel cast: Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria; e con la partecipazione di Angela Molina.

Cavani riceverà il Leone d’Oro alla carriera della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il film – una co-produzione Italia-Belgio – è prodotto da Indiana Production (Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniele Campos Pavoncelli), Vision Distribution, Società del Gruppo Sky Gabbusters con Rai Cinema e coprodotto da Joseph Rouschop, in coproduzione con Shelter Prod, con il sostegno di taxshelter.be e di ING, con il supporto del tax shelter del governo federale del Belgio, in collaborazione con SKY e PRIME VIDEO.