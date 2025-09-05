Venezia 82, Barbara Ronchi e Valeria Golino sul red carpet di "Elisa"

Venezia, 5 set. (askanews) – A Venezia sfilano sul red carpet Barbara Ronchi, Valeria Golino e Roschdy Zem con il regista Leonardo Di Costanzo che ha presentato in Concorso “Elisa” all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

E all’inizio del tappeto rosso spicca la scritta “Armani Beauty” nella serata in cui è arrivata la notizia della morte del grande stilista a 91 anni, amante da sempre del cinema e sostenitore della Mostra.

Il film racconta la storia di Elisa Zanetti, in carcere per l’omicidio della sorella che afferma di non ricordare nulla del delitto. Poi, con l’aiuto di un criminologo, inizia a far luce su quanto accaduto e ad assumersi la responsabilità.