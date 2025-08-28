Venezia 82, Canon partner della Mostra: "Innovazione per l'arte"

Venezia, 28 ago. (askanews) – Una partnership che dura da oltre 20 anni: anche per il 2025 Canon è sponsor e sostenitore della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia e vuole mettere la propria visione, oltre che la propria tecnologia, al servizio della settima arte. “Questo – ha detto ad askanews Javier Tabernero da Veiga, amministratore delegato di Canon Italia – significa per noi un impegno per il mondo del cinema, ma anche per tutto il mondo industriale della creatività.

La tecnologia è importantissima e questa mostra è nata anche da una rivoluzione tecnologica e culturale del mondo dell’immagine”.

Anche per l’edizione 2025 nel palazzo del Casinò al Lido è presente il Canon Professional Service (CPS) che offre supporto tecnico, manutenzione e consulenza ai fotografi accreditati, per garantire continuità operativa durante tutta la manifestazione. Ma Canon pensa il supporto al cinema in maniera ancora più ampia. “Abbiamo una tecnologia – ha aggiunto il manager – che è in ogni fase del processo produttivo e creativo, dalla registrazione alla la postproduzione e alla distribuzione. Abbiamo un ecosistema di camere, ma anche di software e di soluzioni che ci danno la possibilità di mettere tutta l’innovazione al servizio dell’arte. Crediamo che l’innovazione di Canon offra una fonte di ispirazione continua, capace di amplificare la creatività e donare forza alla narrativa”.

A Venezia Canon ha voluto portare la propria “Total Imaging Experience”, pensata per mettere la tecnologia al servizio della libertà creativa della cinematografia, con uno sguardo anche alle nuove forme di espressione. “Pensiamo anche in giovani talenti – ha concluso Tabernero da Veiga – ai creatori di contenuti, anche ai nuovi sistemi di video, di realtà virtuale: ci sono tante cose che arrivano in questo mondo”.

Un mondo che ogni anno alla Mostra del cinema, giunta alla sua 82esima edizione, rinnova rituali e fascino, ma anche la ricerca sulle forme espressive e le potenzialità, sempre in evoluzione, del linguaggio cinematografico.