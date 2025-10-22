Venezia a Roma, due Gondole in navigazione sul Tevere

Roma, 22 ott. (askanews) – Dalla Laguna al Tevere, da Venezia a Roma, il Consorzio Gondolieri di Venezia, aderente a Confcooperative, ha portato due Gondole nel fiume capitolino al fine di dare il giusto rilievo a questo storico Consorzio e valorizzarne la specificità.

Il consorzio rappresenta i 440 gondolieri di Venezia e costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello poiché rappresenta un unicum identitario nel panorama mondiale per diverse ragioni storiche, culturali, economiche e simboliche.

L’evento prende il via presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Caio Duilio”, in Lungotevere Flaminio n. 45-47, e dal cui molo è stato possibile osservare il passaggio della gondola sul Tevere.

“In qualche modo si rappresenta che si possono fare anche le cose difficili, si possono tenere insieme anche eventi non sempre in allineamento, ma soprattutto vogliamo testimoniare che la forza del nostro Paese, la forza dell’unità delle nostre città, delle città anche significative e importanti come sono Roma e Venezia, due città che vivono

grazie anche all’acqua e che vivono grazie anche a quello che il turismo riesce a contribuire nella prospettiva del paese” ha detto il presidente Gardini che poi ha ringraziato i gondolieri e i partecipanti all’evento.