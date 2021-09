Venezia, abusi sulla figlia della compagna di soli 6 anni: “Così fanno padri e figli”, la Procura chiede 14 anni per un orco finito a processo

Orrore assoluto a Venezia, dove un uomo ha perpetrato abusi sessuali ripetuti sulla figlia della compagna di soli 6 anni arrivando perfino a darle una agghiacciante spiegazione di quella condotta: “Così fanno padri e figli”. L’uomo, secondo gli atti di un processo per il quale la Procura ha chiesto il massimo della pena, avrebbe costretto la bambina a vedere filmati pedopornografici sull’Ipad.

Abusi sulla figlia della compagna: l’orco che spiegava l’orrore e diceva che era normale

Poi le dava una “chiave didattica” per motivare quell’abominio: le immagini che vedeva “raffiguravano quello che fanno i bambini con i genitori“, ergo ripetere quanto lo schermo mostrava era del tutto naturale. Dopo i video l’uomo la violentava, con una “strategia” che gli è valsa la richiesta del Pm d’aula a 14 anni di reclusione.

Il racconto della vittima a sua madre ed emergono gli abusi sulla figlia della compagna

Era stata la piccola vittima a raccontare alla madre quello che avveniva sul divano di casa quando lei era assente.

La madre era incinta di un terzo figlio avuto con l’imputato e spesso era in ospedale per visite di controllo. Un giorno però aveva notato delle macchie sul divano ed aveva fatto alcune domande alla figlia, sentendosi rispondere: “Non posso dirlo perché è un segreto tra me e lui”.

Le macchie sul divano e la prova video degli abusi sulla figlia della compagna

E ancora: “Non posso dirti niente”. In un secondo momento la bambina aveva ammesso che quelle macchie erano dovute a un “olio” che l’uomo usava per “rifare con lei quello che avevano visto”, poi aveva mostrato il luogo dove l’uomo teneva nascosto l’Ipad ed aveva dato avvio alla vicenda penale.