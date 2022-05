Roma, 2 mag. (askanews) – La National Symphony Orchestra of Ukraine si è esibita in un concerto, “Musica per la Pace”, al Teatro dell’Opera La Fenice di Venezia.

Un evento per lanciare un messaggio di pace e fratellanza e fare appello a un cessate il fuoco in Ucraina. L’orchestra si è esibita in un mix di musiche di compositori ucraini e italiani.