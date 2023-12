Venezia, attivisti lanciano fango sulla Basilica di San Marco

Venezia, 7 dic. (askanews) – Sei attivisti per il clima, aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, sono entrati in azione a Venezia; hanno imbrattato con il fango la Basilica di San Marco e srotolato lo striscione con scritto “Fondo Riparazione”, per chiedere al governo di stanziare soldi per i cittadini vittime dei disastri del cambiamento climatico; oltre a esporre un cartello con le foto dei dodici attivisti rimasti in carcere tre giorni, dopo un blocco stradale a Fiumicino, prima di ricevere la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Le forze dell’ordine, arrivate in pochi minuti, li hanno portati via. “Un gesto gravissimo e vergognoso” per il sindaco Luigi Brugnaro. “Ora basta – ha detto – è legittimo esprimere il proprio dissenso, ma sempre rispettando la legge, il nostro patrimonio culturale e religioso”.

E il governatore del Veneto Luca Zaia ha aggiunto: “Rispetto al massimo le proteste democratiche di tutti, soprattutto se riguardano temi così importanti come il cambiamento climatico, ma da qui ad andare a imbrattare la Basilica di San Marco o altri edifici, decisamente no”. Un “gesto inqualificabile” per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.