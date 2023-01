Terribile incidente stradale a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Il bilancio è di 2 morti e 3 feriti.

Un’auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro il guard rail. Il bilancio è di 2 morti e 3 feriti.

Venezia, auto con 5 giovani si schianta contro il guard rail: 2 morti

Terribile incidente in provincia di Venezia. Un’auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro un guard rail in una strada arginale, nei pressi di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti nello schianto. I cinque ragazzi erano a bordo di una Seat Ibiza e stavano percorrendo via Aquileia, un tratto di strada che corre lungo l’argine del Piave.

La dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente, al momento, sono ancora in fase di accertamento. In quella zona stava piovendo molto forte. Improvvisamente l’automobile con a bordo i cinque ragazzi è sbandata, finendo contro il guard rail.

Uno schianto molto violento. Per un ragazzo e una ragazza ventenni, a bordo dell’auto, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere dell’auto gli altri tre giovani, feriti, che sono stati affidati alle cure dei sanitari del Suem 118.