Venezia, canali in secca nei giorni del Carnevale. Problemi per le idroambulanze

Venezia, canali in secca nei giorni del Carnevale. Problemi per le idroambulanze

Venezia, canali in secca nei giorni del Carnevale. Problemi per le idroambulanze

La bassa marea che sta colpendo Venezia nei giorni del Carnevale e che durerà almeno fino a martedì 21 febbraio 2023 sta iniziando a creare dei seri problemi alla navigazione.

Venezia, i canali in secca creano problemi per i servizi di emergenza

I canali interni di Venezia sono ormai ridotti a stradine melmose, con le barche ormeggiate in secca e le fondamenta degli antichi palazzi a vista, anche lungo il Canal Grande.

Come spiegato dal centro previsioni maree comunale, il fenomeno si configura come eccezionale non tanto per le misure sotto lo zero mareografico ( arrivate a -60 cm), quanto per la sua durata.

A riscontrare le maggiori problematiche sono i servizi di emergenza, come le idroambulanze del 118, che in alcuni casi non possono proseguire nei rii senza acqua e sono costretti a fermarsi prima della destinazione.

Venezia è invasa dai turisti per il Carnevale

Intanto Venezia è invasa da turisti e non per il Carnevale: si parla di 100mila presenze giornaliere nei weekend. La Polizia municipale ha dovuto istituire dei sensi unici con percorsi alternati nei pressi di Rialto e di piazza San Marco per contenere la gente.

Leggi anche: Ritrovato a Matera il meteorite caduto sulla Basilicata a San Valentino

Leggi anche: Previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: il clima dal 20 febbraio al 19 marzo 2023