Venezia, da Golino a Trinca: cinema italiano sul red carpet

Roma, 7 set. (askanews) – Da Valeria Golino a Jasmine Trinca, da Benedetta Porcaroli a Valentina Cervi, cinema italiano sul red carpet per il film di Stefano Mordini “La Scuola Cattolica” presentato fuori concorso a Venezia, che racconta il famoso crimine noto come il massacro del Circeo.

In maschera, invece, il tappeto rosso del film “La Caja” di Lorenzo Vigas, in concorso. Il regista venezuelano nel 2015 vinse il Leone d’Oro con la sua opera prima “Ti Guardo”, primo film in lingua spagnola e prima pellicola sudamericana a vincere il premio.

Oltre al regista hanno sfilato gli attori Hernan Mendoza e la compagna, con una maschera sul volto e Hatzin Navarrete.