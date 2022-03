Venezia, due sorelle trovate morte in casa: allarme lanciato da alcuni operai

Tragedia avvolta nel mistero a Venezia, nella zona di San Marco, dove due sorelle sono state rinvenute già morte all'interno della propria abitazione.

Tragedia avvolta nel mistero a Venezia, nella zona di San Marco, dove due sorelle sono state rinvenute già morte all’interno della propria abitazione.

Due sorrelle trovate prive di vita in casa

Un fulmine a ciel sereno: Livia e Gladis Naccari, rispettivamente di 86 e 84 anni, erano due sorelle che condividevano l’abitazione in zona San Marco a Venezia.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 marzo, sono state ritrovate prive di vita in casa, accasciate per terra.

Non è stato riscontrato nessun segno di effrazione o violenza, per questo si pensa che si sia trattato di morte naturale per entrambe. Un autentico dramma della solitudine.

L’arrivo dei soccorsi e il ritrovamento delle salme

A lanciare il primo allarme sono stati alcuni operai impegnati nel palazzo in cui viveano le due pensionate per una ristrutturazione: avrebbero visto un corpo a terra dalla finestra della casa rimasta aperta.

Le due sorelle sono state trovate esanimi, la prima in bagno, l’altra in sala da pranzo. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno escluso qualsiasi tipo di perdita di gas o altre esalazioni tossiche. Insieme a loro, anche la Polizia scientifica, che si occuperà dei rilievi.

Dalle prime indagini si tratta quindi di morte naturale ,e resta il dubbio su quanti giorni siano trascorsi prima del ritrovamento: parrebbe oltre una settimana.